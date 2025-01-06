Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в феврале 2022 года, сразу после начала войны, ему позвонил президент Беларуси Александр Лукашенко и якобы «извинился за вторжение‎»‎.

В интервью с американским подкастером Лексом Фридманом Зеленский рассказал, что Лукашенко полностью возложил вину на президента России Владимира Путина, отмечая, что не хотел агрессии.

«Он сказал: «‎‎Это не я. Ракеты запустил Путин с моей территории. Поверь, Володя, это не я. Я ему говорил, не делай этого» — объяснил Зеленский. Несмотря на эти извинения, украинский президент ответил резко, назвав Лукашенко «‎‎убийцей, так же как и Путина».

По словам Зеленского, Лукашенко также попытался смягчить ситуацию и убедить Киев сдаться.

«Он мне говорит: пойми, нельзя воевать с россиянами. Я ему сказал: мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси, как ты это допустил?» — приводит свои слова Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что во время разговора Лукашенко якобы предложил Киеву ударить по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Беларуси в качестве меры возмездия.

«Я до сих пор помню, как он сказал мне: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты знаешь, как много он для меня значит». Речь идет о Мозырском НПЗ — одном из двух крупнейших в Беларуси. Он расположен в Гомельской области, в 50 км от границы с Украины. Завод считается 14-м главным покупателем российской сырой нефти.

Минск пока никак не комментировал заявления Зеленского.

Даже если поверить в то, что Лукашенко действительно принес извинения Зеленскому, это никак не изменило расклад сил в отношениях Беларуси и России. Минск остается ключевым сторонником Москвы, предоставляя белорусскую территорию для размещения российских войск и их атак по Украине.