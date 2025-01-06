В США на ракетных пусковых площадках формируются настоящие пробки. Компания Илона Маска SpaceX, а также NASA планируют увеличивать количество запусков, отправляя все больше спутников и полезных грузов в космос. Однако существует проблема: все три основные пусковые площадки во Флориде и Калифорнии уже заполнены, графики забиты на несколько лет вперед.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), в прошлом году в США было установлено рекордное число запусков — 145 за 12 месяцев. То есть по 12 каждый месяц. Это в пять раз больше, чем в 2017 году. При этом SpaceX провела 134 из этих запусков. Если все три космодрома будут переполнены, запускам может помешать погода или аварии, что приведет к задержкам на месяцы.

Дефицит пусковых площадок привел к ожесточенной конкуренции между SpaceX и NASA, а также другими, более мелкими компаниями. Все это привело к тому, что компания Маска планирует построить собственные космодромы. Один такой в Техасе Starbase начал пуски ракет в июле 2023 года. С тех пор с площадки запустили всего 4 ракеты.

Дефицит площадок подстегнул строительство частных космодромов. Так, на Аляске был построен Pacific Spaceport Complex — сейчас с него в год взлетает до трех ракет, но уже в ближайшее время это число доведут до 25.

Однако есть проблемы. Запуски ракет должны происходить с прибрежных территорий, чтобы избежать полетов над густонаселенными районами. Получить разрешение на строительство новых космодромов непросто. Локальные протесты уже сорвали планы по строительству площадки в Джорджии.

Все это вынуждает космических предпринимателей США думать нестандартно. Некоторые, например, рассматривают возможность запускать ракеты с кораблей в океане.

Правительство США осознает проблему. Федеральное управление авиации (FAA) работает над созданием национальной стратегии для космодромов, чтобы справиться с растущим спросом. Но пока проблема остается: площадок не хватает, а космические амбиции Илона Маска и Джефа Безоса не умещаются на трех космодромах.