Россия и Иран готовятся подписать новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который существенно расширит рамки сотрудничества между странами. Документ, который заменит соглашение от 2001 года.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул широкий охват нового соглашения. «Его важную часть составляют вопросы торговли и экономики, энергетики, а также обороны и безопасности. Это соглашение обновит и дополнит существующий договор от 2001 года», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что необходимость обновления документа возникла из-за значительного расширения сотрудничества между странами за последние десятилетия.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, соглашение «формализует приверженность сторон к тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности».

Новый договор охватит все сферы двустороннего сотрудничества, включая оборону, энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Как сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали, документбудет подписан 17 января 2025 года в Москве во время встречи президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. По данным американского издания Newsweek, Москва и Тегеран стремятся подписать договор до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января.