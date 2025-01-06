ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Москва и Тегеран укрепляют военный союз
Новый договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, включающий вопросы обороны и безопасности, будет подписан в Москве в январе
Москва и Тегеран укрепляют военный союз
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
6 января 2025 г.

Россия и Иран готовятся подписать новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который существенно расширит рамки сотрудничества между странами. Документ, который заменит соглашение от 2001 года.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул широкий охват нового соглашения. «Его важную часть составляют вопросы торговли и экономики, энергетики, а также обороны и безопасности. Это соглашение обновит и дополнит существующий договор от 2001 года», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что необходимость обновления документа возникла из-за значительного расширения сотрудничества между странами за последние десятилетия.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, соглашение «формализует приверженность сторон к тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности».

Новый договор охватит все сферы двустороннего сотрудничества, включая оборону, энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Как сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали, документбудет подписан 17 января 2025 года в Москве во время встречи президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. По данным американского издания Newsweek, Москва и Тегеран стремятся подписать договор до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us