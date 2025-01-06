Вечером 1 января делегация нового сирийского правительства прибыла в Эр-Рияд с первым зарубежным визитом после смены власти в Дамаске. Это историческое событие стало не просто дипломатической формальностью — оно ознаменовало начало новой эпохи в истории Ближнего Востока. Всего за несколько недель после падения режима Башара Асада Сирия совершила то, что еще недавно казалось немыслимым: начала стремительное восстановление отношений с арабскими государствами.

В этой истории стремительного дипломатического успеха особую роль сыграла Турция. Как опытный режиссер за кулисами театра, Анкара умело координировала процесс примирения. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан четко обозначил новую парадигму региональных отношений: никакого доминирования отдельных игроков, будь то Иран, Турция или арабские страны. Вместо этого — взаимное уважение суверенитета и совместная защита общих интересов. Этот подход оказался ключом к успеху в сложном процессе региональной нормализации.

Новый глава сирийского МИД Хасан Шейбани провел впечатляющее турне по региону, которое можно назвать настоящим дипломатическим марафоном. Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания — каждая встреча становилась новым шагом к возвращению Сирии в арабскую семью. Особенно показательным стал визит в Катар — страну, которая еще совсем недавно была одним из главных противников «старой Сирии» — режима Асада.

Теперь же Доха выражает готовность стать «важным партнером в восстановлении новой Сирии». Эта трансформация отношений служит ярким примером того, как быстро может меняться региональная динамика при наличии политической воли и грамотной дипломатической стратегии.

Также заслуживает внимания в этом контексте позиция Египта. Каир, который изначально выражал серьезную обеспокоенность революционными событиями в Сирии, довольно быстро перешел от настороженности к конкретным действиям: в Дамаск прибыл первый египетский самолет с 15 тоннами гуманитарной помощи.

Этот груз, включающий медикаменты и продовольствие от Египетского Красного Полумесяца, стал символом поддержки сирийского народа со стороны Египта, который сам продолжает принимать значительное число сирийских беженцев. «Это жест поддержки египетского народа своим сирийским братьям», — подчеркнул посол Египта в Сирии Усама Хадер, говоря о значимости этого шага.

Новое сирийское руководство прекрасно понимает опасения соседей и делает все возможное, чтобы их развеять. Лидер сирийской революции Ахмед Шара в своем знаковом интервью «Аш-Шарк аль-Авсат» сделал важное заявление: Сирия больше не будет плацдармом для дестабилизации региона. «Мы сделали то, чего не смогла добиться дипломатия — остановили иранский проект в регионе», — подчеркнул он, давая понять арабским столицам, что новая Сирия — это партнер, а не угроза. Эти слова имеют особый вес в контексте региональной безопасности и борьбы с распространением наркотиков, включая печально известный каптагон.

Арабские государства не ограничиваются словами поддержки — они переходят к конкретным действиям. Уже сейчас через Иорданию и воздушным путем в Сирию поступает разнообразная помощь: от нефтепродуктов до продовольствия. Это практическое выражение солидарности имеет огромное значение для страны, все еще находящейся под международными санкциями. Каждый груз гуманитарной помощи — это не только материальная поддержка, но и символ возвращения Сирии в региональное сообщество.

Несмотря на впечатляющие успехи в нормализации отношений с арабским миром, перед новой Сирией стоят серьезные вызовы. Страна все еще не имеет признанного представительства в ООН, действуют экономические санкции. Однако поддержка арабских государств создает прочную основу для решения этих проблем. В этом сложном процессе восстановления Турция остается ключевым игроком, обладающим уникальными возможностями помощи в сферах безопасности, государственного строительства и развития человеческого капитала.

Как показывает опыт последних недель, именно конструктивное взаимодействие всех региональных игроков создает условия для возрождения Сирии как стабильного и независимого государства. Новая глава в истории Ближнего Востока только начинается, но уже сейчас можно сказать: благосостояние Сирии, да и чего уж там, всего региона возможно лишь в результате прозорливости, кооперации и мудрой политики всех вовлеченных сторон, готовых учиться на ошибках прошлого и строить общее будущее.

Стремительность, с которой разворачиваются события, говорит о том, что регион действительно созрел для качественных перемен, о которых говорил министр Фидан. И в этом процессе каждый шаг к нормализации — это путь к более стабильному и процветающему Ближнему Востоку.