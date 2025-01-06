SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) планирует масштабные инвестиции в нефтехимический сектор Турции. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Стамбуле, где руководство компании поделилось результатами деятельности и планами развития.

По словам CEO SOCAR Türkiye Эльчина Ибадова, за последние 17 лет компания инвестировала в Турцию $18,5 млрд, став крупнейшим иностранным инвестором в стране. Глава нефтехимического подразделения Кенан Мирзаев анонсировал новые инвестиции в размере $7 млрд на развитие нефтехимических производств.

Компания активно развивает газораспределительную сеть. «В настоящее время мы ведем работы по газификации в Кайсери и Бурсе. Общий объем инвестиций в распределительные сети Kayserigaz и Bursagaz достиг 209 млн долларов», — отметил Ибадов. Протяженность сети в Бурсе составляет 7703 км с 1,2 млн абонентов, в Кайсери - 7118 км с 700 тыс. абонентов.

SOCAR Türkiye также планирует производство экологичного авиационного топлива. «Основная цель - производство экологически чистого авиационного топлива. Это топливо можно производить либо из водорослей, либо из использованных домашних масел. В этом направлении ведутся исследования», — сообщил Ибадов.

В настоящее время SOCAR Türkiye обеспечивает занятость более 10 тыс. человек. Среди крупнейших инвестиционных проектов компании в Турции можно отметить нефтеперерабатывающий завод STAR ($6,7 млрд), Трансанатолийский газопровод TANAP ($6,31 млрд), приобретение Petkim ($2,04 млрд), портовые операции ($420 млн), инвестиции в недвижимость ($232 млн), приобретение газовых компаний ($180 млн), инвестиции в хранилища ($110 млн), инвестиции в оптоволоконную связь ($55 млн) и инвестиции в групповые компании SOCAR Türkiye ($2,445 млрд).