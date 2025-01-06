Правой британской партии Reform нужен новый лидер. [Найджел] Фараж не обладает тем, что необходимо. Об этом написал глава Tesla и владелец соцсети X Илон Маск в воскресенье в соцсетях всего через несколько часов после того, как Фараж назвал его другом, делающим партию Reform «крутой».

Это заявление стало неожиданным поворотом, учитывая, что в прошлом месяце миллиардер фотографировался с Фаражем и, казалось, поддерживал его партию, которая получила 14% голосов (4,1 млн) и 5 мест в парламенте на последних выборах.

Камнем преткновения стал британский активист Стивен Яксли-Леннон (известный как Томми Робинсон), отбывающий тюремный срок за неуважение к суду. Робинсон — британский праворадикальный активист, основатель и бывший лидер ультраправой организации «Английская лига обороны» (EDL). В последние годы он активно занимается медиадеятельностью, ведет собственный канал в социальных сетях, где продолжает продвигать антимигрантские и антимусульманские взгляды, несмотря на судебные запреты и ограничения.

Робинсон имеет длинный список судимостей от мошенничества с ипотекой до нападения и въезда в США по чужому паспорту и в настоящее время находится в тюрьме за распространение ложных утверждений о сирийском беженце.

Маск призвал освободить Робинсона, однако Фараж публично отмежевался от этой инициативы, заявив, что считает активиста неподходящей фигурой для партии Reform.

«Что ж, это сюрприз! Илон - замечательная личность, но здесь я, боюсь, не согласен. Я по-прежнему считаю, что Томми Робинсон не подходит для Reform, и я никогда не изменяю своим принципам», — ответил Фараж на заявление Маска.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что высокопоставленные британские политики правого толка конфиденциально обратились к союзникам Дональда Трампа с призывом к команде избранного президента США не поддерживать Робинсона после того, как Маск выступил с обращением освободить его из тюрьмы.

По данным источников, знакомых с позицией Консервативной партии и Reform UK, несколько видных политиков, поддерживающих Brexit, предупредили своих республиканских коллег о нежелательности следовать примеру Маска в поддержке Робинсона. Ситуация развивается на фоне растущего влияния Маска на европейскую политику.

Помимо Великобритании, миллиардер активно вмешивается в политическую жизнь Германии, где открыто поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии», которую немецкие спецслужбы характеризуют как правоэкстремистскую организацию. Это вызывает серьезную обеспокоенность немецких властей.

«Больше всего меня беспокоят не эти оскорбления, а то, что Маск поддерживает такую партию, как «Альтернатива для Германии». Часть ее программы – это ультраправый экстремизм. Она выступает за сближение с Россией, хочет ослабить трансатлантические отношения», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Stern.

В Великобритании Маск также не ограничивается поддержкой правых сил, активно критикуя премьер-министра Кира Стармера. В частности, после расследования дел о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в Ротерхэме Маск заявил, что США должны освободить британский народ от «тирании» правительства Стармера.