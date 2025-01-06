После заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обширным заявлением об экономических достижениях страны и планах на будущее.

По словам турецкого лидера, экспорт товаров в 2024 году вырос на 2,5% по сравнению с 2023 годом. «Мы уже достигли цели в 110 млрд долларов в экспорте услуг. На следующий год мы поднимаем планку. Мы установили эту цель на уровне 390 млрд долларов», — заявил президент.

Говоря об инфляции, Эрдоган отметил существенное снижение показателей. «Месячная инфляция в декабре составила 1,3%. Годовая инфляция снизилась на 24 пункта по сравнению с 2023 годом и на 31 пункт от пикового уровня. Снижение ускорится в 2025 году», — подчеркнул он.

Особое внимание президент уделил борьбе со спекулянтами. В 2024 году власти оштрафовали 224 тыс. компаний на общую сумму около 5 млрд лир за завышение цен. При проверках безопасности продуктов питания было проведено 1,3 млн инспекций и наложено штрафов на 1,4 млрд лир.

Эрдоган также анонсировал важное развитие в сфере телекоммуникаций: «Мы проведем тендер на полностью отечественную систему связи 5G в 2025 году. Наша цель — получить первый сигнал в 2026 году».

Касаясь социальных вопросов, президент объявил 2025 год Годом семьи, выразив обеспокоенность снижением рождаемости и угрозами традиционным семейным ценностям.

Отдельно глава государства отметил продолжающееся восстановление после разрушительного землетрясения, на которое уже потрачено 75 млрд долларов. В 2025 году планируется передать пострадавшим 453 тыс. жилых помещений и предприятий, на что выделено 584 млрд лир.