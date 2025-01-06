ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган объявил 2025 Годом семьи
Также турецкий лидер подвел итоги 2024 года, рассказал о борьбе с инфляцией и анонсировал запуск отечественной системы связи 5G
Президент Эрдоган объявил 2025 Годом семьи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
6 января 2025 г.

После заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обширным заявлением об экономических достижениях страны и планах на будущее.

По словам турецкого лидера, экспорт товаров в 2024 году вырос на 2,5% по сравнению с 2023 годом. «Мы уже достигли цели в 110 млрд долларов в экспорте услуг. На следующий год мы поднимаем планку. Мы установили эту цель на уровне 390 млрд долларов», — заявил президент.

Говоря об инфляции, Эрдоган отметил существенное снижение показателей. «Месячная инфляция в декабре составила 1,3%. Годовая инфляция снизилась на 24 пункта по сравнению с 2023 годом и на 31 пункт от пикового уровня. Снижение ускорится в 2025 году», — подчеркнул он.

Особое внимание президент уделил борьбе со спекулянтами. В 2024 году власти оштрафовали 224 тыс. компаний на общую сумму около 5 млрд лир за завышение цен. При проверках безопасности продуктов питания было проведено 1,3 млн инспекций и наложено штрафов на 1,4 млрд лир.

Эрдоган также анонсировал важное развитие в сфере телекоммуникаций: «Мы проведем тендер на полностью отечественную систему связи 5G в 2025 году. Наша цель — получить первый сигнал в 2026 году».

Касаясь социальных вопросов, президент объявил 2025 год Годом семьи, выразив обеспокоенность снижением рождаемости и угрозами традиционным семейным ценностям.

Отдельно глава государства отметил продолжающееся восстановление после разрушительного землетрясения, на которое уже потрачено 75 млрд долларов. В 2025 году планируется передать пострадавшим 453 тыс. жилых помещений и предприятий, на что выделено 584 млрд лир.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us