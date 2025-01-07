Соединенные Штаты передали 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо в Оман, сообщили в Пентагоне. После этого в центре содержания остается 15 человек, включая шестерых, которым не предъявлены обвинения.

Один из освобожденных, 51-летний Шакави аль-Хадж, провел в заключении почти 21 год, из них два года в секретных центрах ЦРУ, где, как утверждает Центр конституционных прав (CCR), подвергался физическому и психологическому давлению. За это время он неоднократно пытался причинить себе вред.

CCR выразил благодарность Оману и американским чиновникам, которые содействовали освобождению, назвав это событие «надеждой для освобожденного и для нас всех».

Закрытие тюрьмы Гуантанамо остается приоритетом администрации президента Джо Байдена. С момента его прихода к власти в 2021 году число заключенных сократилось с 40 до 15. Байден стремится завершить передачу оставшихся заключенных до окончания своего срока.

Однако Дональд Трамп, вновь избранный президентом, не уточнил свою позицию относительно будущего тюрьмы. Во время первого срока он подписал указ о сохранении Гуантанамо, отменив политику закрытия, инициированную Бараком Обамой.

Тюрьма в Гуантанамо, расположенная на американской базе в Кубе, действует с 2002 года и ранее вмещала до 800 человек, многие из которых также содержались в секретных «черных тюрьмах» ЦРУ.