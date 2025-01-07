ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Дамаск возобновил авиасообщение с миром
Из Сирии осуществлен первый международный коммерческий рейс после свержения диктатуры Асада
Дамаск возобновил авиасообщение с миром
Фото: Reuters / Others
7 января 2025 г.

Впервые после падения режима Башара Асада аэропорт Дамаска начал принимать и отправлять международные рейсы.

Рейс авиакомпании Syrian Airlines, направлявшийся в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), вылетел около 11:45 утра по местному времени, что стало первым международным коммерческим рейсом из аэропорта с 8 декабря, сообщили корреспонденты AFP.

Первым внутренним рейсом после 8 декабря, когда войска, поддерживавшие Асада, оставили аэропорт, стал перелет из Дамаска в Алеппо, выполненный 18 декабря.

С того же дня в страну начали прибывать самолеты с международной гуманитарной помощью и зарубежные дипломатические делегации.

Теперь же Syrian Airlines запускает рейсы из Дамаска в ОАЭ, а Qatar Airways на прошлой неделе объявила о возобновлении полетов в столицу Сирии — впервые за 13 лет — с частотой три рейса в неделю.

Возвращение международных перелетов стало важным шагом на фоне продолжающихся усилий по восстановлению инфраструктуры страны после смены власти, когда силы оппозиции заняли Дамаск и свергли режим Асада в результате молниеносного наступления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us