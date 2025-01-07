Впервые после падения режима Башара Асада аэропорт Дамаска начал принимать и отправлять международные рейсы.

Рейс авиакомпании Syrian Airlines, направлявшийся в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), вылетел около 11:45 утра по местному времени, что стало первым международным коммерческим рейсом из аэропорта с 8 декабря, сообщили корреспонденты AFP.

Первым внутренним рейсом после 8 декабря, когда войска, поддерживавшие Асада, оставили аэропорт, стал перелет из Дамаска в Алеппо, выполненный 18 декабря.

С того же дня в страну начали прибывать самолеты с международной гуманитарной помощью и зарубежные дипломатические делегации.

Теперь же Syrian Airlines запускает рейсы из Дамаска в ОАЭ, а Qatar Airways на прошлой неделе объявила о возобновлении полетов в столицу Сирии — впервые за 13 лет — с частотой три рейса в неделю.

Возвращение международных перелетов стало важным шагом на фоне продолжающихся усилий по восстановлению инфраструктуры страны после смены власти, когда силы оппозиции заняли Дамаск и свергли режим Асада в результате молниеносного наступления.