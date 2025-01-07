Холодная зима заставляет Европу тратить газ самыми высокими темпами с 2018 года. Заполненность газохранилищ упала до 70% по сравнению с 86% в это же время в прошлом году, пишет Bloomberg.

По данным Gas Infrastructure Europe, резервы упали на 25 процентных пунктов с осеннего пика, что стало самым резким снижением за последние пять лет. Это вызывает опасения по поводу будущей энергетической безопасности: эту зиму европейцы проживут на оставшихся запасах, но как быть в следующем году — непонятно.

Хотя немедленного дефицита не ожидается, быстрое сокращение запасов может затруднить накопление газа перед следующим отопительным сезоном и привести к краткосрочной волатильности цен. Проще говоря, Евросоюз снова может столкнуться с рекордно высокими ценами на газ.

Помимо сокращения газа в хранилищах Европа остается в уязвимом положении из-за ставки на сжиженный природный газ (СПГ). Страны Персидского залива, на которые делают ставку европейцы, раздумывают о том, чтобы поставлять газ Китаю и Японии, которые готовы платить больше, чем Брюссель.

Еще одна проблема — прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января. Раньше этот маршрут обеспечивал 5% импорта газа в ЕС. Некоторые члены ЕС, например, Венгрия и Словакия, в значительной степени полагались на транзит через Украину. Они остались особенно уязвимы.

ЕС предложил Будапешту и Братиславе решения, включая перенаправление поставок газа через Грецию, Турцию и Румынию с использованием трансбалканского трубопровода. Однако уже ясно одно: этот маршрут обойдется Европе намного дороже, чем поставки российского газа через Украину.

Но пока цены на топливо остаются в пределах сезонной нормы. Голландские цены на газ TTF, эталон для Европы, упали на 3,1% до 48,11 евро за мегаватт-час в понедельник после 4-процентного роста на прошлой неделе.