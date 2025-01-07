Объединенные Арабские Эмираты обсуждают с Израилем и США возможность участия во временной администрации сектора Газа после окончания войны. По информации Reuters, в закрытых переговорах рассматривается вариант, при котором ОАЭ совместно с США и другими странами будут временно курировать вопросы управления, безопасности и восстановления Газы после вывода израильских войск.

ОАЭ, являющиеся близким партнером США по безопасности и имеющие дипломатические отношения с Израилем, выступают за передачу управления реформированной Палестинской администрации (ПА), которая должна будет контролировать Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим в рамках независимого палестинского государства.

«ОАЭ не будут участвовать в каком-либо плане, который не включает значительную реформу Палестинской администрации, ее усиление и создание надежной дорожной карты к палестинскому государству», — заявил официальный представитель ОАЭ.

Эмиратские официальные лица предложили использовать частных военных подрядчиков в составе миротворческих сил в Газе после войны. Однако западные страны выразили обеспокоенность этой идеей, учитывая прошлые обвинения в адрес частных военных компаний в нарушении прав человека.

ОАЭ также призывают к назначению нового премьер-министра Палестинской администрации. В качестве потенциального кандидата упоминается бывший премьер Салам Файяд, американский экономист и бывший сотрудник Всемирного банка.

Восстановление Газы, включая ее политические институты, по оценкам, займет годы и потребует десятки миллиардов долларов международной поддержки. При этом Израиль по-прежнему не представил собственного видения будущего Газы, а международное сообщество пока не смогло сформулировать жизнеспособный план.