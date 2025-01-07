Между Грузией и Францией разгорелся дипломатический конфликт после серии взаимных заявлений. Поводом послужил пост французского посла в Тбилиси Шераз Гасри о том, что президент Макрон поддерживает протестующих и считает новые выборы решением политического кризиса в Грузии.

На ежегодной встрече с французскими послами Макрон заявил о «дестабилизации избирательных процессов в Грузии» со стороны России, а также отметил возросшую агрессивность Москвы в отношении соседних стран, упомянув события в Армении, Молдове и Румынии.

Также, по словам французского лидера, Россия «дестабилизировала избирательные процессы» в Грузии вбрасыванием бюллетеней в урны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал жестко, посоветовав французскому лидеру сосредоточиться на Украине, «которая была принесена в жертву для уничтожения», вместо того чтобы распространять ложь о российском вмешательстве.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили также иронично ответил на заявления Макрона: «Не то чтобы я вмешиваюсь во внутреннюю политику Франции, но с учетом того, что 61% французов выступают за отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могут стать хорошим выходом из сложившейся политической ситуации в этой стране».

В Тбилиси с конца октября продолжаются ежедневные акции протеста оппозиции, требующей проведения новых парламентских выборов из-за предполагаемых фальсификаций на выборах.