Избранный президент Дональд Трамп заявил, что планирует переименовать Мексиканский залив в «залив Америки». Политик назвал этот шаг «уместным» и раскритиковал власти Мексики за приток мигрантов, пересекающих южную границу США.

Трамп в последние дни перед своей инаугурацией сосредоточился на географии. Политик не исключил возможности использования военного или экономического принуждения для установления контроля США над Гренландией и Панамским каналом. Досталось и соседям: Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата. Теперь же пришел черед и Мексике.

«Мы собираемся сменить название Мексиканского залива на «залив Америки», а это название прекрасно звучит», — отметил Трамп.

«И это название уместно. А Мексика должна перестать позволять миллионам людей вливаться в нашу страну», — подчеркнул политик.

Республиканцы активно подхватили эту идею. Член Республиканской партии, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что представит соответствующий законопроект уже 9 января.

«Наши вооруженные силы защищают этот район от любых военных угроз со стороны иностранных государств. Это наш залив. Правильное название — залив Америки, и именно так его должен называть весь мир», — подчеркнула сторонница Трампа.

Пока неясно, есть ли у президента полномочия изменить название для использования правительством США, хотя давление со стороны республиканцев в Конгрессе может внести изменения в порядок топонимики в США.

Мексиканский залив — это океанический бассейн и окраинное море Атлантического океана, которое простирается на тысячи километров вдоль берегов США и Мексики, а также Кубы.

У Мексики и США почти равное количество миль береговой линии вдоль залива, хотя у Мексики примерно на 80 км больше. Залив омывает территорию пяти американских штатов: Флориды, Техаса, Луизианы, Миссисипи и Алабамы.

На карте Мексиканского залива и его морских юрисдикций показано, что в пределах розовых линий США имеют суверенные права на разведку, эксплуатацию, сохранение и управление природными ресурсами, а также юрисдикцию в соответствии с международным правом, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Но даже если Трамп официально изменит название на «залив Америки», другие страны не обязаны следовать этому примеру.