В 2024 году Россия депортировала более 80 тыс. мигрантов — почти в два раза больше, чем в предыдущем году. По данным Федеральной службы судебных приставов, эти депортации в основном были связаны с нарушениями миграционных законов. Суды Москвы и ближайших регионов вынесли решения о высылке всего 23 мигрантов. Больше всего высылали Санкт-Петербург и регионы Сибири.

Этот резкий рост депортаций стал следствием усиления миграционной политики в РФ после теракта в марте 2024 года в «Крокус Сити Холле». Официальные лица и государственные СМИ возложили вину за проблемы с безопасностью на нелегальную миграцию. Кремль начал требовать от Госдумы и региональных властей ужесточить миграционные законы. Однако такие меры во многом оказывают обратный эффект, создавая экономические и социальные напряжения.

Законодательство России в сфере миграции стремительно ужесточается. Мигранты теперь обязаны сдавать языковые экзамены только в государственных учреждениях, а депутаты предлагают введение еще более строгих мер, включая запрет на ввоз семей рабочими-мигрантами и ограничения на места их проживания.

Не осталась в стороне и церковь. Религиозные лидеры, такие как Патриарх Кирилл, предупреждают, что растущее число мигрантов якобы «угрожает культурным и религиозным ценностям России».

Важным шагом стало принятие Госдумой в декабре 2024 года закона, запрещающего зачислять в школы детей мигрантов, не сдавших обязательное тестирование по русскому языку. Закон был принят почти единогласно — 409 голосов «за» при одном голосе «против». Тестирование, которое будет проводиться бесплатно, теперь обязательно для всех мигрантов, желающих поступить в школы.

Новый закон вызвал бурные споры. Депутат Константин Затулин предложил поправку, которая позволяла бы детям без знания русского языка бесплатно учить его в государственных учебных заведениях, но ее отклонили коллеги, посчитав, что дети иностранцев должны заранее знать язык для поступления в российские школы.