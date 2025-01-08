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Сербия отказалась от оружия из России
Глава сербского Генштаба заявил, что Белград приостановил поставки вооружений из РФ до лучших времен
Сербия отказалась от оружия из России
Фото: АА / Others
8 января 2025 г.

Санкции заставили Сербию приостановить реализацию нескольких контрактов на поставку вооружений из РФ. В Белграде ожидают «нормализации ситуации» в мире. Об этом газете Novosti заявил начальник Генерального штаба Сербской армии генерал Милан Мойсилович.

Он добавил, что проблем с обслуживанием уже поставленного вооружения у Сербии нет, так как подходящие комплектующие можно приобретать и не у России, а в третьих странах, где они производятся по лицензии.

Мойсилович добавил, что Сербия активно ищет альтернативные оборонные поставки.

В августе 2024 года, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию, президент страны Александр Вучич объявил о подписании оборонного контракта стоимостью 2,7 млрд евро. Договор включал поставку 12 новых истребителей Rafale и связанных с ними услуг.

А 2 января 2025 года стало известно, что Сербия заключила контракт с израильской Elbit, у которой приобретет артиллерии и БПЛА на 335 млрд долларов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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