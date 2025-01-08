В январе 2025 года мир с интересом и тревогой наблюдает за необычным альянсом: будущий президент США Дональд Трамп и богатейший человек планеты Илон Маск, похоже, готовы переписать правила международного порядка. То, что начиналось как мемная шутка о назначении Маска на пост главы нового «департамента эффективности правительства» (DOGE), обретает очертания серьезной политической силы с глобальными амбициями.

«Десять лет назад кто бы мог поверить, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире будет поддерживать новое международное реакционное движение и напрямую вмешиваться в выборы?» - задается вопросом президент Франции Эммануэль Макрон. И действительно - масштаб влияния Маска поражает.

С аудиторией в 210 млн подписчиков (что в три раза превышает население Франции), Маск превратил X в грозное оружие информационной войны. Одним ретвитом он способен вывести малоизвестный правый аккаунт какого-то маргинала в мировые тренды. «Вы и есть теперь медиа», — любит повторять он своим подписчикам. И хотя 2,7 млн пользователей покинули платформу после победы Трампа, влияние X в политике, кажется, только растет.

Что особенно примечательно - Маск любит атаковать именно либеральные страны Запада, стараясь обходить Россию и Китай. Примечательно, что этот выборочный подход перекликается с видением Трампа, который считает Североатлантический альянс виновным в начале российско-украинского конфликта и грозится «позволить русским делать что они хотят» с европейскими союзниками по НАТО, если те не увеличат расходы на оборону.

В последние месяцы Маск особенно агрессивно атакует европейских лидеров. В Великобритании он требует отставки премьер-министра Кира Стармера, обвиняя его в бездействии во время скандала с «бандами грумеров» - группами мужчин преимущественно пакистанского происхождения, которые сексуально эксплуатировали сотни молодых девушек в северной Англии в 1990-х и 2000-х годах.

Посредством своей платформы и провокационных тем в качестве инструмента политического давления Маск даже призвал к «освобождению британского народа от тиранического правительства» и потребовал тюремного заключения для премьер-министра Стармера. Более того, Маск призвал короля Чарльза распустить парламент, явно не понимая, что в современной Британии монарх не обладает такими полномочиями.

При этом характерно, что миллиардер намеренно акцентирует внимание на мусульманском и пакистанском происхождении некоторых преступников, игнорируя тот факт, что традиционно большинство насильников в Британии были белыми британцами. Исследование, проведенное британским МВД в 2020 году, убедительно показало: нет никаких доказательств того, что какая-либо этническая группа непропорционально представлена среди преступников.

Примечательно, что, согласно данным Центра экспертизы по сексуальному насилию над детьми за февраль 2024 года, мужчины азиатского происхождения, составляя 9% населения, были причастны лишь к 7% случаев насилия над детьми, тогда как белые мужчины (83% населения) фигурировали в 88% таких дел.

В Германии Маск поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), обвиняя канцлера Шольца в «некомпетентности» и связывая рост преступности с «массовой неконтролируемой иммиграцией». Маск также считает, что лишь праворадикальная немецкая партия может «спасти» Германию.

Недавно Маск расширил географию своих нападок и на Северную Америку. После того как премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг идею присоединения страны к США, заявив, что «нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов», миллиардер разразился оскорблениями. «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты говоришь», — написал Маск в X, демонстративно принижая статус премьер-министра суверенного государства до уровня регионального чиновника и используя сексистские оскорбления.

Маск выбирает темы, вызывающие максимальный общественный резонанс: иммиграция, преступность, педофилия, неэффективность властей. Подобная манипуляция фактами и разжигание этнической напряженности - характерный пример того, как ультраправые политики связывают проблему насилия над детьми с иммиграцией, обвиняя своих оппонентов в замалчивании правды.

Платформа X проявила умение превращать даже старые истории в актуальные новости - как это произошло со скандалом «грумеров» в Британии. Такая способность управлять общественным вниманием делает Маска опасным противником для любого правительства.

История напоминает: в 1930-х годах демократические системы Великобритании и США оказались устойчивыми перед лицом Великой депрессии, но в Германии и Японии - рухнули, что привело к самому страшному военному конфликту в современной истории. Демократические корни в США считаются достаточно глубокими, а распределение власти между федеральным центром и штатами ограничивает возможности любой администрации. Но опыт прошлого напоминает: прочность институтов очень трудно оценить, пока они не подвергнутся прямому испытанию.

Впервые со времен распада СССР слабые государства получили реальную альтернативу западным рынкам и военной защите. Китай и Россия предлагают свои модели международного порядка, где лозунги о правах человека и борьба с коррупцией отходят на второй план. А рост правого популизма - не только в Северной Америке и Европе, но и в Индии, и в частях Латинской Америки - разрушил идеологическое доминирование либерализма, которым тот наслаждался два десятилетия после окончания Холодной войны.

Молчание Маска в отношении России и Китая легко объяснить: его Tesla имеет в Поднебесной крупные производства, которыми он не хочет рисковать. Политика Трампа в отношении Китая также пока остается неопределенной. Зато и Маск, и Трамп разделяют восхищение Россией и презрение к Европе. При этом речь идет не только о деньгах - их нескрываемая антипатия к западной либеральной демократии ощущается более чем явно.

Европейские лидеры оказались в сложном положении. «Надо оставаться хладнокровным. Не кормите тролля», — советует канцлер Германии Олаф Шольц, которого Маск назвал «некомпетентным дураком» и призвал уйти в отставку. Но игнорировать растущее влияние Маска становится все сложнее. Пару дней назад лишь за 24 часа четыре европейских правительства выразили протест против его публикаций.

Главы западных правительств и государств знают, что Маск очень близок к Трампу, и оскорбляя Маска, они рискуют настроить против себя Трампа. В отличие от прошлых американских «баронов-разбойников» - Рокфеллеров, Вандербильтов и Карнеги - состояние Маска в два раза превышает даже богатство Генри Форда (в пересчете на современные деньги). И если Форд, также симпатизировавший европейскому фашизму, не пользовался расположением президента Рузвельта, то Маск, похоже, станет настоящим серым кардиналом при Трампе.

Биограф Маска Сет Абрамсон бьет тревогу: «Маск, вероятно, сходит с ума. Учитывая его признания в психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и разрушительном стрессе, есть опасения, что он серьезно нездоров». По мнению Абрамсона, психическое состояние Маска в сочетании с его влиянием на экономику и политику может иметь серьезные последствия для страны и мира.

Либеральный международный порядок, выстроенный после Второй мировой войны, оказался более хрупким, чем казалось. Нормы, считавшиеся нерушимыми, нарушаются все чаще. Неясно, сможет ли Трамп осуществить свою часто заявляемую цель масштабных перемен или окажется ограничен существующими законами, политической оппозицией дома и за рубежом.

Но европейская привычка надеяться на лучшее на этот раз может быть опасной. Как показывает история, строительство власти на недовольстве в трудные времена требует особого гения и готовности игнорировать общепринятую мудрость и обычаи. И те, кто обладает исключительной властью - политической, идеологической или финансовой - могут использовать ее, чтобы повести общества и даже человечество по совершенно новому пути – к сожалению, даже реакционному.