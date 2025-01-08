Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул, что Турция и Азербайджан продолжат развивать сотрудничество во всех сферах, руководствуясь принципом «два государства - один народ».

Глава государства также заверил, что его страна полностью поддерживает установление прочного мира на Южном Кавказе и продолжит оказывать всестороннюю поддержку Азербайджану.