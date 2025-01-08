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Турция продолжит всестороннюю поддержку Азербайджана
Президенты Турции и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, подтвердив приверженность принципу «два государства - один народ»
Турция продолжит всестороннюю поддержку Азербайджана
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев / Фото: АА / Others
8 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул, что Турция и Азербайджан продолжат развивать сотрудничество во всех сферах, руководствуясь принципом «два государства - один народ».

Глава государства также заверил, что его страна полностью поддерживает установление прочного мира на Южном Кавказе и продолжит оказывать всестороннюю поддержку Азербайджану.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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