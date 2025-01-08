Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Северный Кипр выступил с инициативой объединения усилий Турции, Греции, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) и Греческой администрации Южного Кипра для построения лучшего будущего в регионе.

«Турция, Греция, ТРСК и Греческая администрация Южного Кипра могут объединиться и построить лучшее будущее в регионе», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с президентом ТРСК Эрсином Татаром в Лефкоше.

Министр отметил, что с 1974 года на острове нет кровопролития, а обе части достигли прогресса в различных сферах. По его мнению, существующую реальность необходимо легализовать на международном уровне, как это произошло в Восточном Тиморе и Южном Судане.

«Если они хотят продвинуть остров Кипр вперед современным, развитым, мирным путем и навсегда гарантировать безопасность, они должны быть смелыми в реализации таких решений. Я приглашаю их быть смелее», — обратился Фидан к греческой стороне.

Глава турецкой дипломатии раскритиковал попытки международной изоляции Северного Кипра, упомянув проблемы с таможней, запреты на полеты, сложности в сфере образования и торговли. «Все это не помешает этому историческому процессу», — подчеркнул министр.

«Давайте соберемся вместе и построим мирное и спокойное будущее как в Эгейском, так и в Средиземном море. Это принесет процветание и мир не только нашим народам, но и всему региону», — заключил Фидан.