Более тысячи домов, предприятий и других зданий сгорели в результате лесных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес. По словам пожарных, это один из самых разрушительных пожаров в истории региона, пишет «Лос-Анджелес таймс».

Пожар в Пасифик-Палисейдс уничтожил около тысячи строений и охватил более 2000 гектаров, достигнув Тихоокеанского шоссе. Начальник пожарной службы округа Энтони Марроне сообщил о «большом количестве серьезных травм» среди жителей, отказавшихся эвакуироваться, и пожарных.

Второй крупный пожар - Итон - вспыхнул во вторник вечером около Альтадены и Пасадены, охватив более 4000 гектаров при порывах ветра до 160 км/ч. В результате этого пожара погибли два человека, уничтожено более 100 строений.

«Мы проснулись и увидели темное облако над всем Лос-Анджелесом, но темнее всего тем, кого эти пожары затронули напрямую», — заявила член наблюдательного совета округа Линдси Хорват.

Около 1500 пожарных борются с огнем в условиях экстремального ветра. Предупреждения о красном флаге действуют в округах Лос-Анджелес и Вентура до четверга. Порывы ветра достигали почти 160 км/ч, что сделало невозможным использование авиации для тушения пожаров.

Власти эвакуировали 32500 жителей из зоны пожара Итон и 37000 - из района Палисейдс. Шериф округа Роберт Луна сообщил об аресте двух человек за мародерство в зонах эвакуации.

Ситуацию осложняет отсутствие дождей: с 1 октября в центре Лос-Анджелеса выпало всего 4 мм осадков при норме 118 мм. «Южная Калифорния пережила особенно жаркое лето, за которым последовало почти полное отсутствие осадков в сезон дождей», — пояснил директор Центра климатической науки UCLA Алекс Холл.