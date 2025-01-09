Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы по маршруту Баку — Казань на неопределенный срок. В телеграм-канале перевозчика сообщили, что решение связано с регулярным закрытием воздушного пространства над Казанью из-за атак беспилотников.

25 декабря самолет AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился вблизи Актау. В результате трагедии погибли 38 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за случившееся. Алиев, в свою очередь, потребовал от России признания вины и наказания виновных.

6 января Алиев провел встречу с членами экипажа, выжившими в катастрофе под Актау, и родственниками погибших. В своем выступлении он заявил, что ответственность за трагедию лежит на российских представителях и подчеркнул необходимость прозрачного расследования. «Я пока не намерен разглашать все материалы уголовного дела, хотя мне доложили о ходе его предварительного расследования и результатах. Но с уверенностью могу сказать, что вина за гибель граждан Азербайджана в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и гуманного отношения», — подчеркнул президент.

После инцидента Azerbaijan Airlines приостановила полеты в 10 российских городов, включая Грозный, Сочи, Уфу и Нижний Новгород. Примеру AZAL последовали и другие авиакомпании. Национальный перевозчик Израиля El Al отменил рейсы в Москву до конца марта 2025 года. FlyDubai остановила полеты из Дубая в Сочи и Минеральные Воды, а Qazaq Air закрыла маршрут Астана — Екатеринбург.