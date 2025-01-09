Маленькое тихоокеанское государство Тувалу с населением около 11 тыс. человек сталкивается с угрозой полного исчезновения. Из-за повышения уровня мирового океана к 2100 году 95% его территории окажется под водой, прогнозируют ученые.

Чтобы сохранить свою историю, культуру и функционирование правительства, Тувалу запускает проект «Цифровая нация». Об этом впервые объявил министр иностранных дел страны Саймон Кофе в 2022 году на конференции ООН по изменению климата. Проект предполагает создание виртуальной копии островов в метавселенной с использованием технологий AR и VR.

«Мы хотим, чтобы дух Тувалу жил в цифровом мире», — заявил Кофе. Он также граждан делиться историями, голосами и танцами для архива национальной памяти.

Однако перенос государства в цифровую сферу ставит сложные вопросы международного права. Согласно нормам, государство должно обладать территорией. Потеря земли из-за климатических изменений может лишить Тувалу его статуса как суверенного образования.

Правительство Тувалу призвало страны признать его суверенитет даже без физической территории. Кроме того, заключено соглашение с Австралией, известное как «Союз Фалепили», которое позволяет жителям Тувалу мигрировать поэтапно.

Профессор Оксфордского университета Гай С. Гудвин-Гилл отметил, что вопрос статуса Тувалу зависит от признания другими государствами.

«Цифровизация становится частью коллективной идентичности. В будущем она может быть признана международным сообществом», — заявил он.

Профессор Австралийского национального университета Дональд Ротвелл добавил, что мировое сообщество, включая ООН, пока далеко от решения этой проблемы в рамках международного права. Тем не менее, опыт Тувалу может стать прецедентом для других стран, которые окажутся в подобной ситуации из-за изменения климата.