Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может пересмотреть свою поддержку Украины, включая гуманитарную помощь, если не удастся урегулировать ситуацию с прекращением транзита российского газа. Об этом он сообщил после переговоров с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном в Брюсселе.

Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба Словакии. По его словам, прекращение транзита обойдется стране в 500 млн евро в виде утраченных доходов и еще 1 млрд евро из-за роста цен на газ.

Премьер также пригрозил сократить аварийные поставки электроэнергии в Украину и заявил о возможности использования права вето в Евросоюзе по вопросам, касающимся Украины.

Словакия и Еврокомиссия договорились создать рабочую группу для оценки ситуации и поиска возможной помощи со стороны ЕС.

Контракт на транзит российского газа через Украину истек в новогоднюю ночь. Киев отказался продлевать его, чтобы не способствовать доходам РФ, которые могут быть использованы для финансирования войны.

В прошлом году Словакия пыталась продлить соглашение, предложив схемы покупки газа до его попадания на территорию Украины, но, по словам Фицо, президент Украины Владимир Зеленский окончательно закрыл эту возможность на саммите ЕС в декабре.