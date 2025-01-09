Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в суде, что никогда не принимал деньги от покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Саркози выступил с этими словами в рамках судебного процесса, где он обвиняется в незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года.

«Вы никогда не найдете ни одного евро, ни одного ливийского цента в моем избирательном фонде», — цитирует AFP его слова на суде в Париже.

По делу проходят 12 обвиняемых, включая бывших соратников Саркози, которым инкриминируют заключение соглашения с Каддафи о нелегальной финансовой поддержке предвыборных мероприятий. Все фигуранты отвергают обвинения.

Саркози утверждает, что за десять лет расследования против него не было найдено доказательств. «Десять лет клеветы, 48 часов под стражей, 60 часов допросов… Что удалось обнаружить? Ничего, что касается меня», — отметил он.

Если суд признает его виновным, 69-летнему экс-президенту грозит до 10 лет тюрьмы за сокрытие хищений государственных средств и незаконное финансирование кампании. Судебное разбирательство продлится до 10 апреля.

Это не первый случай, когда Саркози сталкивается с правосудием. После проигрыша на выборах 2012 года его карьера сопровождается многочисленными юридическими проблемами. Он уже был осужден в двух других делах, обвинен в одном и проходит под следствием еще в двух. Тем не менее он остается влиятельной фигурой, регулярно встречаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Процесс начался вскоре после того, как в декабре апелляционный суд Франции оставил в силе его приговор о злоупотреблении влиянием. Саркози назначили один год домашнего ареста с электронным браслетом вместо тюремного заключения.