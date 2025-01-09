Эвакуация вооружения и техники ВС РФ из Сирии, начатая после свержения режима Асада, оказался на грани срыва. Российскому судну «Спарта II», которое предназначалось для вывоза российского оборудования и оружия с баз, отказали в заходе в порт Тартус, где расположена единственная зарубежная морская база РФ.

Данные OSINT-аналитиков, сервисы открытого мониторинга судоходства и сообщения российских военных блогеров подтверждают, что судно, вышедшее из Балтийска (Калининградская область РФ) 11 декабря, дрейфует у сирийских берегов с 5 января, так и не получив разрешения на швартовку.

«Спарта II», которая ранее использовалась для перевозки техники между Крымом и Сирией, находится под санкциями США, что также могло повлиять на отказ в доступе к порту.

Эвакуация из Тартуса фактически приостановлена. Спутниковые снимки компании Maxar фиксируют значительное скопление российской военной техники в порту, включая более 100 грузовиков и оборудование ПВО. Если кораблям так и не удастся пришвартоваться, в качестве единственной альтернативы остается авиабаза Хмеймим, отмечают аналитики. Там регулярные рейсы Минобороны РФ продолжают обеспечивать вывоз персонала и грузов.

Между тем, США направили в регион патрульный самолет P-8A Poseidon для наблюдения за ситуацией. Российский военно-морской флот покинул Тартус в декабре, после того как наступление антиасадовских сил завершилось падением Дамаска.

Переговоры между Москвой и новыми властями Сирии продолжаются, но вероятность полного выхода России из страны растет. Об этом сообщили собеседники газеты The Moscow Times из дипломатических кругов. Кроме того, по их словам российский контингент сейчас фактически находится заблокирован в местах своего развертывания.