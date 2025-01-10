ПОЛИТИКА
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Трамп: Путин хочет встретиться
Дональд Трамп заявил, что идет подготовка его встречи с Владимиром Путиным для обсуждения российско-украинской войны
Трамп: Путин хочет встретиться
Дональд Трамп / Фото: Reuters
10 января 2025 г.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его команда готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил 10 января журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции во Флориде, передает Reuters.

«Президент Путин хочет встретиться. Он говорил об этом даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавое месиво», — заявил Трамп, имея в виду российско-украинский конфликт.

Однако избранный президент не уточнил, когда и где может состояться встреча, а также детали ее подготовки.

В Кремле пока не комментировали заявление Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 9 января, что официальных запросов от команды Трампа пока не поступало.

«В случае, если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога», — добавил Песков.

Трамп ранее выразил надежду на проведение встречи с Путиным в течение шести месяцев после инаугурации, которая состоится 20 января.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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