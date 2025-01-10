Бушующие пожары в районе Лос-Анджелеса и Малибу уже стали самыми дорогими в истории США. Экономические потери, по оценкам JP Morgan, достигнут $50 млрд.

По прогнозу Washington Post (WP), реальный ущерб будет еще больше и превысит $150 млрд. Это в пять раз больше ущерба от пожара в Парадайсе в 2018 году ($30 млрд).

Почему горит Калифорния? Все дело в аномально жаркой и сухой погоде. Сильные ветра с океана усилили лесные пожары, которые уничтожают элитные районы, такие как Малибу. Только страховые выплаты могут превысить $20 млрд, пишет аналитик JP Morgan Джимми Буллар.

По данным AccuWeather, ущерб составит до 4% годового ВВП Калифорнии. «Это одна из самых разрушительных катастроф в современной истории США», — заявил главный метеоролог компании Джонатан Портер.

С начала пожаров погибли пятеро, 180 тыс. жителей эвакуированы, еще 200 тыс. — под угрозой. Более 1 тыс. зданий уничтожены, 15 тыс. остаются под угрозой.

Среди сгоревших домов — виллы Пэрис Хилтон и Леонардо ДиКаприо.

Эксперты предупреждают, что потери продолжат расти. Уничтоженные дома, загрязненная водная система и угроза оползней увеличат расходы на восстановление. В дополнение к этому — медицинские последствия из-за дыма.

«Мы видим только начало оценки стоимости этой трагедии», — считает Рейчел Клитус из Союза обеспокоенных ученых.

Лесные пожары становятся все разрушительнее. По данным отчета 2023 года, Калифорния ежегодно теряет $11,4 млрд из-за пожаров. Однако даже эти потери уступают ущербу от ураганов. Например, ураган «Катрина» в 2005 году обошелся в $200 млрд.

Профессор Татьяна Дерюгина из Университета Иллинойса в беседе с WP отмечает рост природных катастроф с миллиардными убытками. Длительные пожары разрушают бизнес, увеличивают безработицу и вынуждают людей мигрировать, особенно богатых, способных переехать.

Несмотря на это, экономика Лос-Анджелеса остается сильной — в 2023 году ее ВВП составил $802 млрд. «Такие регионы обычно быстрее восстанавливаются», — отметила Дерюгина.