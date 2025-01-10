Накануне слушаний в Верховном суде США о будущем TikTok республиканские законодатели все чаще указывают на то, что запрет платформы поможет сдержать распространение пропалестинских взглядов среди молодежи.

Хотя дискуссии о запрете TikTok начались еще при первом сроке Дональда Трампа и в основном касались китайского влияния, после вспышки насилия на Ближнем Востоке после 7 октября консерваторы стали особенно активно критиковать платформу за якобы предвзятое освещение конфликта в пользу палестинцев.

«Как мы дошли до того, что большинство молодых американцев придерживается такого морально обанкротившегося взгляда на мир? Откуда они получают новости для этого перевернутого мировоззрения? Короткий ответ – все чаще через социальные сети и преимущественно через TikTok», — написал конгрессмен-республиканец Майк Галлахер.

TikTok категорически отвергает обвинения в предвзятости. По данным компании, хотя видео с тегом #freepalestine действительно появляются чаще, ролики с тегом #standwithIsrael получают в США на 68% больше просмотров. Исследование The Washington Post также показало, что соотношение пропалестинского и произраильского контента на TikTok сопоставимо с другими платформами, включая Facebook и Instagram.

Законопроект о фактическом запрете TikTok был включен в пакет помощи Украине и Израилю на $95 млрд, принятый Конгрессом в апреле. Согласно документу, китайская компания ByteDance должна продать платформу американской компании, иначе TikTok будет запрещен в США. Верховный суд рассмотрит это дело уже сегодня.