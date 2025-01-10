Израиль хочет разделить Сирию на региональные кантоны, чтобы она больше не представляла угрозу для Тель-Авива. С инициативой расколоть арабскую страну выступили израильские министры, включая министра обороны Исраэля Каца.

На закрытом заседании под председательством Каца в Иерусалиме политики представили план разделения Сирии по этническому признаку: Израиль хочет создать отдельные государства для друзов, алавитов и других меньшинств. О плане со ссылкой на источники сообщила правая израильская газета «Исраэль Хайом‎»‎.

По словам источников издания, цель плана — якобы «‎обеспечить безопасность и стабильность‎» в регионе. Однако критики считают, что это попытка ослабить единство и влияние Сирии.

Дискуссия о фрагментации Сирии последовала за падением режима Башара Асада в прошлом месяце. Израиль стремился разорвать связи Сирии с Ираном и «Хезболлой», одновременно укрепляя альянсы с террористами PKK/YPG на северо-востоке и друзами на юге. План также предполагал ограничение влияния иностранных государств в Сирии, включая Россию.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн предложил вынести этот вопрос на международный саммит, организованный Израилем. Однако израильские чиновники понимают, что любой план, связанный с их страной, может встретить сильное сопротивление в Сирии. Лидер друзов шейх Хикмат аль-Хиджри уже осудил военные действия Израиля в арабской стране и призвал сохранить территориальное единство страны.

После падения режима Асада Израиль вторгся на сирийскую территорию, используя оккупированные Голанские высоты как плацдарм. Официальные лица утверждают, что это якобы временная мера, направленная на стабилизацию региона. Однако премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль «‎останется на Голанах навсегда»‎.

Критики считают, что разделение Сирии приведет к новым конфликтам и дальнейшей дестабилизации региона. Тем не менее, Израиль, как и в случае с Газой, вновь действует без оглядки на мнение местных жителей и их правительства.