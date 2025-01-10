Нью-Йоркский университет (NYU) на год отстранил от занятий 11 студентов, участвовавших в мирных демонстрациях в прошлом году. Студенты протестовали против израильского вторжения в Газу и против спонсирования израильских компаний со стороны американских университетов.

Члены общественной организации «‎‎NYU за справедливость в Палестине» (NYU FSJP) осудили эти меры со стороны руководства вуза, охарактеризовав их как «драконовскую меру коллективного наказания».

Организация пояснила, что студенты принимали участие в мирном протесте перед административными офисами в библиотеке и на территории кампуса, выражая солидарность с палестинцами в Газе. Студенты требовали встречи с администрацией вуза для обсуждения вопросов, связанных с инвестициями университета в Израиль.

Забастовки проходили весь минувший год. Последняя по времени демонстрация в кампусе NYU была в декабре. Полиция по требования руководства вуза также арестовала двух преподавателей, несмотря на заявление Американской ассоциации университетских профессоров, что преподаватели находились на месте происшествия не как участники протеста, а для обеспечения безопасности студентов.

Офис студенческой дисциплины NYU обвинил студентов в том, что их протесты оказали «значительное разрушительное влияние» в критический момент. Офис утверждает, что в тот же день были найдены «угрожающие сообщения» в библиотеке, направленные против евреев.

Однако NYU FSJP отклонила это обвинение, заявив, что нет никаких доказательств связи студентов с граффити. Группа также защищала действия студентов, утверждая, что протесты были «незначительными нарушениями», а студенты лишь раздавали листовки и в течение пятнадцати минут скандировали лозунги.

Руководство вуза утверждает, что протесты стали «разрушительными событиями» и якобы нарушали кодекс поведения университета. Однако по сути это ограничение свободы слова и политических собраний: студенты выразили свое несогласие с войной Израиля в Газе. Похоже, теперь в Америке такая точка зрения считается «‎разрушительной»‎.