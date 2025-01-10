Высокопоставленные британские военные с октября 2023 года совершили несколько неафишируемых визитов в Израиль, следует из данных британского правительства. По информации издания Declassified UK, высокопоставленные чиновники Минобороны Великобритании посетили Израиль как минимум пять раз после начала израильской агрессии против Газы.

Среди них — глава Генштаба Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, который 21 января 2024 года встречался с израильским коллегой Герци Халеви для обсуждения «будущих операций в регионе». Генерал Чарльз Стрикленд — руководитель Объединенного командования операций — также побывал в Тель-Авиве 18 марта, где провел встречи по «указанию Минобороны». В тот же день Израиль посетил глава департамента безопасности политики Минобороны Пол Уайатт.

Другие визиты включают поездку руководителя Стратегического командования Великобритании Джеймса Хокенхалла 28 декабря 2023 года для участия в двусторонних переговорах с Израилем. Кроме того, глава Королевских ВВС маршал авиации сэр Ричард Найтон посетил Израиль 9 января 2024 года. Хотя цель его визита не была раскрыта, в последующем активность британских ВВС на Ближнем Востоке значительно возросла, включая сотни разведывательных полетов над Газой.

Представитель Минобороны Великобритании заявил, что эти визиты были частью «рутинной дипломатической работы», направленной на поддержку мирного урегулирования конфликта и соблюдение международного гуманитарного права.