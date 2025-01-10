ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Британские военачальники тайно посещали Израиль
Высокопоставленные военные — в том числе, глава Генштаба Великобритании — совершили несколько необъявленных поездок в Тель-Авив после начала войны в Газе
Британские военачальники тайно посещали Израиль
Тони Радакин / Фото: Reuters / Others
10 января 2025 г.

Высокопоставленные британские военные с октября 2023 года совершили несколько неафишируемых визитов в Израиль, следует из данных британского правительства. По информации издания Declassified UK, высокопоставленные чиновники Минобороны Великобритании посетили Израиль как минимум пять раз после начала израильской агрессии против Газы.

Среди них — глава Генштаба Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, который 21 января 2024 года встречался с израильским коллегой Герци Халеви для обсуждения «будущих операций в регионе». Генерал Чарльз Стрикленд — руководитель Объединенного командования операций — также побывал в Тель-Авиве 18 марта, где провел встречи по «указанию Минобороны». В тот же день Израиль посетил глава департамента безопасности политики Минобороны Пол Уайатт.

Другие визиты включают поездку руководителя Стратегического командования Великобритании Джеймса Хокенхалла 28 декабря 2023 года для участия в двусторонних переговорах с Израилем. Кроме того, глава Королевских ВВС маршал авиации сэр Ричард Найтон посетил Израиль 9 января 2024 года. Хотя цель его визита не была раскрыта, в последующем активность британских ВВС на Ближнем Востоке значительно возросла, включая сотни разведывательных полетов над Газой.

Представитель Минобороны Великобритании заявил, что эти визиты были частью «рутинной дипломатической работы», направленной на поддержку мирного урегулирования конфликта и соблюдение международного гуманитарного права.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us