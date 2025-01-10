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Турция приветствует смену власти в Сирии
Падение режима Асада имеет позитивное влияние на безопасность Турции, сказал президент страны
Турция приветствует смену власти в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA / Others
10 января 2025 г.

После 13 лет кровавой бойни 8 декабря режим Асада был свергнут. Диктатура БААС рухнула. Оппозиция вновь завоевала Дамаск. Турция приветствует тот факт, что оппозиция, включая поддерживаемые нами группы, положила конец 13-летней тирании. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на партийном конгрессе в Денизли.

«Освобождение Сирии порадовало нас так же, как и миллионы наших сирийских братьев. Ничего более естественного и быть не могло», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция, имеющая с Сирией 911 километров общей границы, серьезно пострадала от нестабильности в соседней стране. По его словам, террористические организации PKK и ДАЕШ использовали хаос в своих интересах, получая поддержку от иностранных сил.

«Под предлогом борьбы с ДАЕШ они отправили сепаратистам тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами. Режим Асада превратил Сирию в огромную нарколабораторию», — заявил президент, добавив, что не хочет перечислять все преступления прежней власти, включая пытки в тюрьмах и другие нарушения прав человека.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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