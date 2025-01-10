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Журналист «Анадолу» застрелен в Газе
Оператор Саид Абу Набхан был убит снайперским выстрелом в лагере беженцев в Нусейрате
Журналист «Анадолу» застрелен в Газе
Фото: AA / Others
10 января 2025 г.

Саид Абу Набхан — 25-летний оператор агентства «Анадолу» — был убит в пятницу израильским снайпером. Трагедия произошла в лагере беженцев Аль-Джадид в районе Нусейрат в центральной части Газы. У журналиста остались жена и ребенок.

По сообщениям, израильская армия окружила территорию лагеря, где находились журналисты, после чего начались целенаправленные обстрелы.

На видеокадрах видно, как Абу Набхан пытался укрыться, продолжая снимать происходящее, однако был смертельно ранен. Его тело долго не могли забрать из-за угрозы обстрелов.

Смерть Абу Набхана довела число погибших журналистов в Газе с начала израильской агрессии до 203. Еще 399 журналистов были ранены, а 43 — арестованы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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