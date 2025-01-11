Марк Цукерберг открыто рассказал о давлении со стороны администрации Байдена и традиционных СМИ на политику модерации контента в Meta. Об этом глава и основатель Meta заявил в интервью подкасту Joe Rogan Experience. Это заявление прозвучало на фоне недавнего смягчения правил модерации контента в компании и закрытия программ разнообразия и инклюзивности (DEI).

По словам Цукерберга, переломный момент наступил после публичного заявления Байдена о том, что социальные сети «убивают людей», позволяя распространяться дезинформации о COVID-19. «Они звонили нашим сотрудникам, кричали на них, ругались и угрожали последствиями, если мы не удалим даже правдивую информацию», — поделился глава Meta.

Цукерберг признал, что его компания зашла слишком далеко в удовлетворении подобных требований. Он также отметил, что система проверки фактов в компании была «как из романа «1984» и привела к широкому недоверию к фактчекерам. «Это действительно скользкий путь, и мы дошли до точки, когда эта программа просто разрушает доверие, особенно в Соединенных Штатах», — заявил он.

В рамках новой политики модерации Meta существенно ослабила ограничения на контент. Цукерберг объяснил это решение тем, что «если что-то можно обсуждать в Конгрессе, это должно быть возможно обсуждать и в социальных сетях».

Решение вызвало возмущение внутри компании, особенно после объявления о прекращении программ DEI. Однако Цукерберг остается при своем мнении, что создатели контента в социальных сетях постепенно заменяют правительство и традиционные СМИ в роли арбитров правды, становясь «новой культурной элитой, на которую люди равняются».