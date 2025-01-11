В пятницу администрация Джо Байдена объявила о расширении санкций против российского энергетического сектора. К ограничительным мерам присоединилась Великобритания. Совместно страны нацелили санкции на два крупнейших нефтяных предприятия России – «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также десятки их дочерних компаний.

«Путин сейчас находится в тяжелом положении, и я считаю крайне важным не давать ему передышки для продолжения тех ужасных вещей, которые он продолжает делать», — заявил Байден журналистам.

По данным британского МИД, совокупная добыча этих компаний превышает 1 миллион баррелей нефти в день стоимостью 23 млрд долларов в год. Глава ведомства Дэвид Лэмми подчеркнул, что «нефтяные доходы - это кровеносная система военной экономики Путина».

Санкции также затронули крупнейшего морского перевозчика «Совкомфлот», страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», обеспечивающие страхование морских перевозок, завод СПГ «Газпрома» на Балтике и операторов морских портов Суходол и Лавна. Ограничения нацелены на российский «теневой флот», используемый для поставок нефти в третьи страны.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби объяснил выбор момента для ужесточения нефтяных санкций: «Это решение действительно основано на рыночных условиях. Время было благоприятным для такого решения, и именно поэтому президент его принял». Байден отметил, что эта мера может привести к повышению цен на бензин на «три-четыре цента за галлон».

Окончательное решение о сохранении или отмене новых санкций останется за администрацией Трампа после его вступления в должность 20 января. Однако советник по национальной безопасности избранного президента Трампа Майкл Уолц недавно выступил за использование «экономических рычагов» для «пресечения незаконных продаж российской нефти» с целью привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.