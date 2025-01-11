Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 8-м очередном провинциальном конгрессе своей партии в Диярбакыре, где заявил об открытии «нового важного окна возможностей» в борьбе с терроризмом. Турецкий лидер заявил, что после ряда критических изменений во внутренней политике и регионе открылось новое важное окно возможностей для окончательного решения проблемы терроризма.

«Недавние усилия преследуют единственную цель - полное разоружение террористической организации, безоговорочная сдача оружия, полное устранение опеки террористической организации над политикой», — заявил Эрдоган.

Президент подчеркнул успехи в борьбе с терроризмом. «Благодаря нашей бескомпромиссной борьбе террористическая организация, хвала Аллаху, больше не может действовать в наших границах. Мы также отодвинули террористические элементы от наших границ в других странах. Благодаря нашей стратегии ликвидации терроризма в зародыше, террористическая организация понесла серьезные потери», — заявил глава государства.

«Они буквально умоляют сионистов, которые совершают геноцид в Газе, убивают детей в Газе, пытаются задушить человечность и ислам в Газе. Никто не сможет сделать потомков Саладина рабами у дверей сионистов», — заявил президент.

В отношении ситуации в Сирии Эрдоган отметил: «Их маска в Сирии спала еще раз. Их проблема не в курдах, арабах или турках, их проблема в другом. Поэтому мы все вместе - курды, турки, арабы - будем противостоять им. Взявшись за руки, мы разорвем завесу террора между турками и курдами, между курдами и арабами».

«Никогда не забывайте: эта страна - наша. Эта Родина - наша. Этот флаг - наш. Это государство - наше. Пять раз в день возносящийся к небу азан - наш. Наше прошлое общее, и будущее мы построим вместе», — подчеркнул президент.

Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган сказал, что свержение режима Асада – это победа как сирийского народа, так и Турции. Эрдоган подчеркнул, что это победа братства и солидарности, добавив, что его страна не позволит запятнать ее терроризмом или дать империалистическим силам очернить достигнутое. «Когда терроризм будет побежден в Ираке и Сирии, не забывайте, этот регион засияет по-новому», — заявил президент.

Президент Турции подчеркнул, что благодаря действиям Турции сирийские курды получили признание своих базовых прав, включая право на документы, удостоверяющие личность, и право на собственность, которых они были ранее лишены.