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«Украина готова передать солдат Ким Чен Ыну»
Зеленский предложил Пхеньяну обменять северокорейцев на плененных Россией солдат ВСУ
«Украина готова передать солдат Ким Чен Ыну»
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / Others
13 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов передать плененных северокорейских солдат Пхеньяну в обмен на возвращение украинских военнопленных, удерживаемых в России.

Это заявление последовало после того, как Украина объявила о захвате двух раненых северокорейских солдат в Курской области России. Хотя Киев не предоставил доказательств их гражданства, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила этот факт.

«Украина готова передать солдат Ким Чен Ыну, если он организует обмен на наших воинов, находящихся в российском плену», — написал Зеленский в соцсети X.

Он добавил, что для тех северокорейских солдат, кто не захочет возвращаться домой, могут быть предложены «другие варианты», включая возможность «распространять правду о войне».

Между тем Москва и Пхеньян не признают отправку северокорейских военных для участия в конфликте на стороне.

Зеленский отметил, что Владимир Путин не может «обойтись без военной поддержки Пхеньяна» в условиях продолжающейся войны.

Заявление сопровождается видео, где двое пленных, один с повязкой на челюсти, дают показания. Один из них утверждает, что не знал о своей отправке на войну, поскольку командиры сообщили, что это будет лишь тренировочная миссия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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