Демократы Конгресса США обратились к президенту Джо Байдену с требованием прекратить военную помощь Израилю, чтобы завершить войну в Газе.

Конгрессвумен от Миннесоты Ильхан Омар обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в нарушении прав человека.

«Нетаньяху бомбит больницы, блокирует гуманитарную помощь и убивает работников гуманитарных организаций. Этот геноцид должен прекратиться, а Байден должен перестать его поддерживать, сократив военную помощь Израилю», — заявила Омар.

Представительница от штата Миссури Кори Буш также осудила Байдена за поддержку Израиля. «Мы финансируем и вооружаем израильских военных, совершающих зверства против палестинцев. Это вопиюще», — написала конгрессвумен в соцсетях.

Ее коллега от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес призвала ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

«Ужасы в Газе происходят из-за действий правительства Нетаньяху, вооруженного администрацией Байдена. Это геноцид. США должны прекратить его поддерживать», — подчеркнула политик.

Несмотря на критику, администрация Байдена продолжает военную поддержку Израиля. Сам уходящий президент США утверждает, что «‎‎защищает право Израиля на самооборону», однако никак не может повлиять на Тель-Авив, чтобы тот прекратил убийства палестинцев в Газе.

Его администрация остается приверженной стратегическому альянсу с Израилем, называя поддержку «непоколебимой». В начале января портал Axios выяснил, что Байден в последнюю неделю своего президентства хочет согласовать сделку по продаже оружия Израилю на $8 млрд.

Его преемник в Белом доме Дональд Трамп уже выразил поддержку Тель-Авиву, но призвал к скорейшему завершению военных действий в Газе. Неизвестно, удастся ли Трампу повлиять на Нетаньяху — у Байдена, например, это не получилось. Глава Белого дома неоднократно обращался к властям Израиля с просьбами прекратить войну в Газе и согласиться на сделку с ХАМАС, но Нетаньяху эти заявления открыто игнорировал.