Саудовская Аравия призвала международное сообщество снять санкции с Сирии, заявив, что они препятствуют восстановлению страны после более чем десятилетнего разрушительного конфликта.

На высокопрофильной встрече дипломатов в Эр-Рияде 12 января глава саудовского МИДа принц Фейсал бен Фархан подчеркнул: санкции «мешают стремлениям сирийского народа к реконструкции и развитию‎»‎.

Призыв Саудовской Аравии прозвучал на фоне подготовки ЕС к саммиту по Сирии. 27 января в Брюсселе соберутся главы МИДов Европы, чтобы обсудить санкции против Дамаска после смены власти в стране.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что решение по санкциям будет зависеть от действий нового сирийского правительства. Она подчеркнула, что Сирия должна начать политические реформы и включить в процесс все слои общества — только после этого Брюссель снимет ограничения.

«Нам необходимы ощутимые результаты переходного процесса, который отразит все многообразие Сирии», — отметила Каллас, добавив, что ЕС оценит шаги, предпринятые новым правительством Сирии.

Новое руководство Сирии, состоящее из различных оппозиционных групп, обещает провести национальный диалог. Они хотят в ближайшее время принять новую конституцию и организовать выборы. Но Европа и США не спешат снимать ограничения и восстанавливать контакты с Дамаском.

Как и Саудовская Аравия, Германия также поддержала смягчение санкций. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала сохранить ограничения против бывших соратников Башара Асада, но снять санкции с некоторых отраслей сирийской экономики. Она также пообещала выделить $50 млн на гуманитарную помощь.

Турция первой поддержала новую власть в Сирии. Глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что Анкара поможет стране восстановить отношения с миром. Кроме того, Турция готова помочь Сирии в борьбе с террористами и в восстановлении стабильности. На северо-востоке Сирии остаются ячейки террористических групп PKK/YPG, которые контролируют крупнейшие нефтяные месторождения страны.