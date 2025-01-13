Недавний опрос показал, что 57,3% жителей Гренландии поддерживают идею о вхождении в состав США. Исследование, проведенное американской организацией Patriot Polling, охватило 416 респондентов в период с 6 по 11 января. Против выступили 37,4% опрошенных, а 5,3% затруднились ответить.

Опрос совпал с визитом Дональда Трампа-младшего, сына избранного президента США Дональда Трампа, который вновь поднял вопрос о стратегической значимости Гренландии. Во время визита Трамп-младший заявил, что готов «сделать Гренландию великой снова», что вызвало как интерес среди островитян, так и критику.

Сам Дональд Трамп, который вскоре вступит в должность президента, неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию, называя этот шаг «необходимым» для обеспечения безопасности США и их влияния в Арктике.

Администрация Трампа утверждает, что интеграция Гренландии поможет противостоять китайским и российским амбициям в регионе. Еще в 2019 году Трамп сравнил такую сделку с «сделкой по недвижимости», но Дания, под чьей юрисдикцией находится автономная Гренландия, отвергла эту идею как абсурдную.

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде категорически отверг любые разговоры о вхождении в состав США.

«Гренландия принадлежит гренландцам», — подчеркнул политик.

Аналогичную позицию заняла Дания: премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала идею Трампа «нелепой».

Результаты опроса появились на фоне обсуждений независимости Гренландии. В 2009 году остров получил право объявить независимость через референдум, однако экономическая реализация такого шага остается под вопросом. Согласно исследованию Копенгагенского университета 2019 года, почти 68% взрослых жителей Гренландии поддерживают идею независимости от Дании в долгосрочной перспективе.

Несмотря на заявления Трампа, опрошенные газетой The Hill эксперты скептически оценивают возможность аннексии Гренландии. Они предупреждают, что подобные шаги могут обострить отношения США с НАТО и дестабилизировать геополитическую обстановку в Арктике.