Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с приглашением на встречу для урегулирования газового вопроса. Это произошло после недавнего обмена резкими заявлениями между лидерами двух стран.

«Я не намерен реагировать на заявление Владимира Зеленского от воскресенья, 12 января, потому что не имею намерения дальнейшей эскалации напряженности. Я хочу полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита газа», — заявил словацкий премьер.

Фицо предложил провести встречу на территории Словакии вблизи украинской границы, отметив символичность возможности использования прямого железнодорожного сообщения Киев-Кошице для прибытия украинского лидера.

В письме словацкий премьер подчеркнул свое несогласие с позицией Киева: «Я не верю в стратегию, что продолжение взаимного кровопролития в войне в Украине приведет к усилению позиции Украины на возможных мирных переговорах». Он также выразил обеспокоенность решением о прекращении транзита газа через Украину, отметив, что это приносит ущерб Словакии в размере 500 млн евро ежегодно.

Владимир Зеленский лаконично отреагировал на предложение словацкого премьер-министра Роберта Фицо провести встречу для обсуждения газового вопроса. «Ок, приезжай в Киев в пятницу», — написал украинский президент в своем аккаунте в X.

Напомним, ранее Фицо назвал Украину ненадежным партнером, а действия Зеленского — «попрошайничеством» и «шантажом».

В ответ на это 12 января президент Украины назвал Фицо «недальновидным» политиком. Зеленский назвал контакты словацкого премьера с российскими властями «ошибкой», добавив, что предлагал Словакии помощь на период адаптации к прекращению транзита газа из России, однако Фицо отказался от этого предложения.