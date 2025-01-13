Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел телефонные переговоры с политическим руководством ХАМАС. В ходе беседы стороны обсудили достигнутый прогресс и договорились о продолжении усилий по достижению прекращения огня.

Как сообщает агентство Reuters, параллельно с этим в Дохе произошел «прорыв» на ночных переговорах, в которых приняли участие представители как уходящей администрации Байдена, так и избранного президента Трампа. По информации источника, знакомого с ходом переговоров, Катар представил Израилю и ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

«Следующие 24 часа станут решающими для достижения соглашения», — заявил источник, характеризуя проект как результат прорыва, достигнутого в ранние часы понедельника.

На переговорах присутствовали руководители израильских спецслужб «Моссад» и «Шин Бет», премьер-министр Катара, посланник избранного президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку и нынешний спецпредставитель Джо Байдена Бретт Макгерк.

По сообщению израильского радио Kan, обе делегации получили проект соглашения, а израильская сторона уже проинформировала о его содержании руководство страны. Официальные представители обеих сторон, не подтверждая достижение окончательного проекта, отмечают прогресс в переговорах.