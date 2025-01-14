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Калифорния потеряет миллиарды из-за пожаров
Стихия унесла жизни 24 человек, уничтожила более 12 000 зданий и выжгла 40 000 акров территории. Байден обещает федеральную поддержку
Калифорния потеряет миллиарды из-за пожаров
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
14 января 2025 г.

С начала разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе погибли как минимум 24 человека. Огонь уничтожил более 12 000 строений, включая жилые дома, предприятия и культовые сооружения. Пожары «Итон», «Палисейдс», «Кеннет» и «Херст» выжгли более 40 000 акров территории.

«Хотя федеральное правительство покроет 100% расходов в течение следующих 180 дней на оплату сверхурочных пожарным, уборку мусора и временные убежища, восстановление Лос-Анджелеса обойдется в десятки миллиардов долларов», — сказал уходящий президент США Джо Байден на брифинге с сотрудниками экстренных служб.

По словам Байдена, пожарным удалось предотвратить распространение крупнейших очагов возгорания: «Другими словами, они смогли локализовать пожары: 14% в Пасифик-Палисейдс, 33% в Пасадене, 95% в Силмаре, а пожар в Вентуре локализован на 100%. Это прогресс».

Пострадавшие от пожаров получат единовременную выплату в размере 770 долларов. «На данный момент зарегистрировались почти 6 000 пострадавших. Выплачено уже 5,1 млн долларов. Я призываю всех пострадавших обратиться за помощью», — добавил Байден, пообещав «сделать все возможное» для помощи жителям Лос-Анджелеса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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