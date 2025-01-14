Министр обороны Германии Борис Писториус посетил Киев c необъявленным визитом, чтобы провести переговоры о дальнейшем оказании помощи и оценить военную обстановку. Об этом сообщает агентство DPA.

Минобороны Германии подтвердило поездку, подчеркнув, что страна остается одним из ключевых военных союзников Украины в противостоянии с Россией.

Визит однопартийца уходящего канцлера Олафа Шольца происходит на фоне обсуждений внутри Германии о продолжении поддержки Киева накануне внеочередных парламентских выборов 23 февраля. Эти дебаты усиливаются на фоне скорого вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января, что может повлечь давление на Европу с целью усиления ее собственной обороны.

Накануне поездки в Украину Писториус посетил Варшаву, где встретился с министрами обороны Польши, Великобритании, Франции и Италии.

«Важно показать, что Германия — крупнейшая страна НАТО в Европе — поддерживает Украину. Не в одиночку, а совместно с «Группой пяти» и многими другими союзниками», — отметил Писториус по прибытии в Киев.