Генсек НАТО Марк Рютте предупредил Евросоюз о необходимости значительно увеличить расходы на оборону, чтобы избежать серьезных последствий.

По его оценке, странам ЕС необходимо тратить на оборону существенно больше текущих 2% от ВВП. В противном случае, предупреждает Рютте, через четыре-пять лет европейцам, возможно, придется «учить русский язык» или «переезжать в Новую Зеландию».

Рютте при этом выступил против инициативы Эммануэля Макрона о наращивании собственных европейских сил.

Он отметил: если ЕС попытается укрепить свои оборонные возможности вне рамок НАТО, это может потребовать расходов до 10% от ВВП. Потому генсек призвал не исключать из оборонных инициатив ЕС страны НАТО, которые не входят в Евросоюз, такие как США и Великобритания. Создание барьеров между союзниками лишь увеличит расходы, усложнит производство и затормозит инновации, уточнил политик.

Он добавил: чтобы достичь цели альянса, может потребоваться выделять около 3,7% ВВП на оборону. Однако, по его словам, совместные закупки и инновационные подходы могут снизить эту нагрузку.

Призывы к увеличению оборонных расходов звучат не впервые. Избранный президент США Дональд Трамп ранее предлагал увеличить расходы членов НАТО на оборону до 5% ВВП. Однако аналитики (да и сами представители НАТО) называют эту цель нереалистичной. В настоящее время лишь 23 из 32 стран-членов альянса выполняют установленную на 2024 год цель в 2% ВВП.

Главной угрозой безопасности Европы и НАТО генсек Рютте считает Россию и ее ядерные угрозы. Ранее президент России Владимир Путин допускал ядерные удары по городам Европы, включая Париж и Берлин. Кроме того, Москва изменила ядерную доктрину, понизив порог применения тактического оружия.

На этом фоне Рютте подчеркнул: НАТО необходимо увеличить производство вооружений и укрепить оборонные возможности для обеспечения безопасности в будущем. В противном случае — ЕС будет вынужден «учить русский».