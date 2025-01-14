В ожидании решения Верховного суда США о возможном запрете TikTok американские пользователи начали массово переходить на китайскую социальную платформу Xiaohongshu (小红书), передает The Wired. По состоянию на понедельник приложение заняло первое место по количеству загрузок в американском App Store, несмотря на отсутствие официального английского названия.

Xiaohongshu, имеющая более 300 млн пользователей, изначально создавалась как платформа для обмена контентом о путешествиях и образе жизни. Новые пользователи, называющие себя «беженцами из TikTok», используют переводчики для навигации по преимущественно китайскоязычному интерфейсу.

«Я лучше буду смотреть на язык, который не понимаю, чем когда-либо использовать социальную сеть, которой владеет Марк Цукерберг», — заявил один из пользователей в видео, опубликованном в воскресенье на Xiaohongshu.

Массовый переход начался после того, как Верховный суд США в пятницу заслушал аргументы сторон относительно закона, который может вынудить TikTok продать свои американские операции или покинуть рынок к 19 января. Эксперты отмечают, что судьи, похоже, склоняются к признанию закона конституционным.

Платформа существенно отличается от TikTok: большая часть контента представлена фотографиями с текстовыми описаниями, а не короткими видео. Китайские пользователи активно приветствуют новичков, помогая им освоиться несмотря на языковой барьер.

«Большинство новых пользователей сейчас находятся в фазе любопытства. Я думаю, культурный шок или противоречия могут возникнуть со временем, но это будет частью процесса более глубокого знакомства друг с другом», — комментирует Дэвид Янг, китайский пользователь платформы.

Однако существует вероятность, что Xiaohongshu может постигнуть судьба TikTok, так как принятый закон предусматривает возможность блокировки любого «приложения, контролируемого иностранным противником». Несмотря на это, платформа продолжает набирать популярность среди американских пользователей.

Компания Xiaohongshu, основанная в 2013 году в Шанхае, является одной из самых успешных платформ в Китае с годовой прибылью более 1 млрд долларов в 2024 году. Платформа также популярна среди китайскоязычных пользователей за пределами материкового Китая, включая студентов за рубежом и диаспоры в различных странах.