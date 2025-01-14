Королева Елизавета II была официально проинформирована лишь через девять лет после того, как один из ее старших придворных — историк искусства Энтони Блант — признался, что работал советским шпионом. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы британской контрразведки MI5, опубликованные Национальным архивом Великобритании.

В 1964 году Блант, занимавший пост смотрителя Королевской коллекции живописи, признался, что был агентом СССР с 1930-х годов. Однако королеве сообщили об этом только спустя почти десятилетие, опасаясь, что правда всплывет после его смерти. По данным MI5, Елизавета II отнеслась к этой новости «спокойно и без удивления».

Блант был завербован в Кембридже и стал частью известного «Кембриджского шпионского кольца», включавшего Дональда Маклейна, Гая Берджесса и Кима Филби. Во время Второй мировой войны он передавал значительные объемы секретной информации советской разведке, работая старшим офицером MI5.

Несмотря на подозрения, возникшие после побега Маклейна и Берджесса в СССР в 1950-х годах, Блант продолжал занимать свою должность до 1960-х годов. Документы свидетельствуют, что королева «не была в восторге от Бланта» и редко с ним общалась.

В 1979 году Блант был публично разоблачен тогдашним премьер-министром Маргарет Тэтчер, а спустя четыре года он скончался. Рассекреченные документы MI5 станут частью новой выставки в Национальном архиве Лондона.