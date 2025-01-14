Россия не уходит с Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«У вас такая школа журналистская - вы сделали два утверждения вначале. «Россия ушла с Ближнего Востока» — это уже как бы не обсуждается. После этого – «всем руководят США». И дальше спрашиваете: «как быть?» Я не согласен ни с первым, ни со вторым утверждением. Мы не уходим с Ближнего Востока», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что российское посольство продолжает работать в Дамаске, и Москва намерена быть полезной в усилиях по нормализации обстановки в регионе.

По его словам, политический процесс в Сирии тормозился из-за нежелания Дамаска инициировать изменения. Россия неоднократно подталкивала сирийское руководство к активной работе Конституционного комитета, однако успехов в этом направлении достичь не удалось.

Лавров отметил, что Россия, Китай и Иран должны подключиться к диалогу по Сирии. Он сообщил, что страны Залива, Турция и арабские государства уже провели несколько встреч по этому вопросу и признали необходимость участия Москвы, Пекина и Тегерана в переговорах.

По его словам, политический процесс в Сирии тормозился из-за нежелания Дамаска инициировать изменения. Лавров отметил, что Россия неоднократно подталкивала сирийское руководство к активной работе Конституционного комитета, однако успехов в этом направлении достичь не удалось.

Глава МИД также указал на роль России, Турции и Ирана в создании астанинского формата, который остается важным инструментом для урегулирования конфликта в Сирии.

«Я общался с нашими коллегами из Турции и стран Залива, они провели уже вторую встречу [по Сирии], где участвовали арабы, Турция и некоторые западные страны. Они исходят из того, что к этому процессу обязательно нужно подключить Россию, Китай и Иран», – отметил Лавров.