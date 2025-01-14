ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Кровавый Блинкен»: протестующие сорвали выступление госсекретаря
Выступление Энтони Блинкена в Вашингтоне трижды прерывали активисты, обвинившие его в поддержке Израиля и военных преступлениях
«Кровавый Блинкен»: протестующие сорвали выступление госсекретаря
Энтони Блинкен / Фото: Reuters
14 января 2025 г.

В Вашингтоне выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Атлантическом совете трижды прерывали активисты, протестующие против американской политики на Ближнем Востоке.

Одна из протестующих выкрикнула: «Вы навсегда останетесь известны как кровавый Блинкен, госсекретарь по геноциду. У вас на руках кровь сотен тысяч невинных людей».

На это Блинкен ответил: «Я уважаю ваше мнение, позвольте мне изложить мое», после чего продолжил речь о ближневосточной политике Вашингтона.

Другая активистка обвинила госсекретаря в военных преступлениях и заявила: «Ваш курс на Ближнем Востоке — убивать, убивать, убивать».

Американские общественные организации неоднократно критиковали администрацию Джо Байдена за безоговорочную поддержку Израиля, включая военные поставки.

Напомним, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Канцелярия Нетаньяху назвала решение МУС антисемитским, президент США Джо Байден также подверг критике эти ордера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us