Президент США Джо Байден за несколько дней до завершения своего срока исключил Кубу из списка государств, поддерживающих терроризм. Это решение было опубликовано на сайте Белого дома и обосновано тем, что за последние полгода власти Кубы не поддерживали международный терроризм и заверили, что не собираются этого делать в будущем.

Куба, в свою очередь, согласилась освободить 553 заключенных. Среди них, как предполагают в США, могут быть осужденные за участие в акциях протеста четырехлетней давности. Кубинский МИД назвал решение Байдена шагом в правильном направлении.

«Это решение положит конец конкретным принудительным мерам, которые, наряду с другими, наносят серьезный ущерб экономике Кубы, что тяжело сказывается на населении страны», — заявил кубинский МИД.

В 2015 году Куба уже была исключена из списка спонсоров терроризма при администрации Барака Обамы. Однако в 2021 году Дональд Трамп вернул ее туда, ссылаясь на поддержку Гаваной президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Трамп тогда назвал свое решение оправданным, а Куба сочла его «циничным и лицемерным».

Исключение из списка открывает перед Кубой новые экономические возможности. Это решение может облегчить деятельность иностранных инвесторов и банков, которые ранее избегали работы с Гаваной из-за американских санкций.

Тем не менее, перспектива возвращения Кубы в «террористический» список остается возможной, учитывая, что Дональд Трамп вновь займет пост президента 20 января. Его будущий госсекретарь Марко Рубио уже заявил о поддержке санкций против Кубы.