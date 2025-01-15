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Байден вычеркнул Кубу из «черного списка»
Джо Байден за несколько дней до ухода с поста исключил Кубу из списка спонсоров терроризма, что может стать шагом к нормализации отношений между США и Гаваной
Байден вычеркнул Кубу из «черного списка»
Джо Байден / Фото: Reuters
15 января 2025 г.

Президент США Джо Байден за несколько дней до завершения своего срока исключил Кубу из списка государств, поддерживающих терроризм. Это решение было опубликовано на сайте Белого дома и обосновано тем, что за последние полгода власти Кубы не поддерживали международный терроризм и заверили, что не собираются этого делать в будущем.

Куба, в свою очередь, согласилась освободить 553 заключенных. Среди них, как предполагают в США, могут быть осужденные за участие в акциях протеста четырехлетней давности. Кубинский МИД назвал решение Байдена шагом в правильном направлении.

«Это решение положит конец конкретным принудительным мерам, которые, наряду с другими, наносят серьезный ущерб экономике Кубы, что тяжело сказывается на населении страны», — заявил кубинский МИД.

В 2015 году Куба уже была исключена из списка спонсоров терроризма при администрации Барака Обамы. Однако в 2021 году Дональд Трамп вернул ее туда, ссылаясь на поддержку Гаваной президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Трамп тогда назвал свое решение оправданным, а Куба сочла его «циничным и лицемерным».

Исключение из списка открывает перед Кубой новые экономические возможности. Это решение может облегчить деятельность иностранных инвесторов и банков, которые ранее избегали работы с Гаваной из-за американских санкций.

Тем не менее, перспектива возвращения Кубы в «террористический» список остается возможной, учитывая, что Дональд Трамп вновь займет пост президента 20 января. Его будущий госсекретарь Марко Рубио уже заявил о поддержке санкций против Кубы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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