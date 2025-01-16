Россия требует, чтобы Украина разорвала отношения с НАТО, стала нейтральным государством и сократила свою армию. Эти условия Москва намерена обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Трамп уже заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации 20 января. Он неоднократно подчеркивал, что хочет быстро завершить войну в Украине, отмечая свои «хорошие отношения» с Путиным.

По данным Bloomberg, Москва допускает, что отдельные страны НАТО могут продолжать поставлять оружие Украине. Но она настаивает, чтобы это оружие не использовалось для атак против России или для возвращения оккупированных территорий. При этом Россия требует сохранить контроль над аннексированным Крымом и еще 20% украинской территории, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Сейчас Киев и Москва ведут переговоры только по узким вопросам — обмен пленными и возвращение депортированных детей. Также в Катаре обсуждаются правила защиты ядерных объектов, отмечает издание.

Трамп назначил своим представителем по урегулированию в Украине Кита Келлогга, бывшего советника по национальной безопасности. Келлогг предложил увязать военную помощь США с согласием Украины на переговоры с Россией. Если Россия откажется, США продолжат оказывать помощь Киеву.

Однако предложения Трампа о замораживании линии фронта и отсрочке вступления Украины в НАТО на 20 лет уже вызвали сопротивление в Киеве и Брюсселе. Москва отвергла план Эммануэля Макрона, подразумевающий ввод европейских миротворцев.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что при Трампе война закончится быстрее. После его победы на выборах лидеры провели телефонный разговор, но никаких подробностей не раскрыли.

Путин и Трамп, вероятно, совершат первый контакт до конца текущего месяца. Их переговоры могут определить будущее Украины, но многие опасаются, что эти договоренности будут не в ее пользу.